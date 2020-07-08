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Медик у машины скорой помощи в карантинном центре.

Российским лекарством от коронавируса заинтересовались за рубежом

© Sputnik / Илья Питалев
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1511)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200708/30858564/lekarstvo-virus-russia.html

Стало известно о первых поставках разработанного в России препарата "Авифавир" за границу. Запросы поступили от стран СНГ, некоторых государств Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом нового типа и начать зарубежные поставки "Авифавира",  отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 

Сообщается, что в настоящее время Россия осуществляет экспорт лекарства в Беларусь. В Российского фонде прямых инвестиций подчеркнули, что  заинтересованность в препарате высказали другие участники Содружества Независимых Государств. Также запросы поступили от некоторых стран Европы, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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© REUTERS / Murad Sezer
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В конце мая препарат от коронавируса "Авифавир" был одобрен Министерством здравоохранения. Он стал первым разработанным в России лекарством против инфекции, получившим разрешение на производство.

Проведенные клинические испытания показали, что медикамент мешает распространению коронавируса в организме человека. Он борется с инфекцией, спровоцированной COVID-19, не давая патогенным частицам размножаться в клетках человека.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1511)

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