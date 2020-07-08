Сооснователь популярной рок-группы "Чайф" заразился COVID-19

Кроме бас-гитариста Владимира Бегунова в группе больше никто не заболел коронавирусом — все тесты показали отрицательный результат.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Коронавирусом нового типа заболел один из основателей рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов. Информация об этом появилась в соцсетях на официальной страничке коллектива.

Бегунов призвал не слушать тех, кто отрицает существование коронавируса. По его словам, он вовремя начал лечиться. Благодаря этому серьезных осложнений не случилось.

"К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID, диагностирована пневмония. Я вовремя начал принимать антибиотики, поэтому поражения лёгких не так велики, как могли бы быть, всего 10%", — сообщил гитарист.

Музыкант отметил, что болезнь протекает тяжело. Кроме того, Бегунов сказал, что участники группы временно приостановили работу над альбомами, прекращены репетиции, когда стало известно о его диагнозе.

Рок-группа "Чайф" была создана в сентябре 1985 года. Ее основали Владимир Шахрин (гитара, губная гармошка, вокал), Вадим Кукушкин (панк-труба), Олег Решетников (перкуссия, барабаны), Владимир Бегунов (бас-гитара).

За годы своей деятельности группа "Чайф" получила всеобщее признание и удостоилась ряда наград, среди которых приз зрительских симпатий на фестивале в Риге, первая премия в конкурсе магнитоальбомов журнала "Аврора" за альбомы "Дуля с маком" и "Дерьмонтин", премия "Золотой Граммофон" за лучшую рок‑песню "Аргентина-Ямайка - 5:0", премия "Овация" за лучший музыкальный фильм "Чайф. 15 лет. Всё только начинается" и премия "МузТВ" за вклад в рок-музыку .

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