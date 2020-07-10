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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории готовит препарат, архивное фото

В России у испытывающих вакцину от COVID-19 сформировался иммунитет

© Sputnik / Максим Богодвид
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200710/30882696/vaccina-covid-russia.html

Первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Министерство обороны России рассказало о начале завершающей стадии испытаний российской вакцины от коронавируса. Одна из хороших новостей - вакцина сформировала иммунитет к COVID-19 у добровольцев.

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"Данные, полученные специалистами, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19. В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается", - уточняется в заявлении МО.

Отмечается, что первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля.

"По предварительным данным, антитела у них вырабатываются, о чем свидетельствуют результаты анализов на гуморальный и клеточный иммунитет, которые у них отбираются регулярно", - сказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев. 

Тестирования вакцины начались в середине июня. Девяти участникам эксперимента ввели один компонент препарата, еще девяти — второй.

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.

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