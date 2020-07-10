Передается ли COVID-19 в воде: ответ санитарных врачей

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Случаев передачи коронавируса через воду на текущий момент не выявлено. Об этом говорится в опубликованных в пятницу, 10 июля, рекомендациях Роспотребнадзора.

"В настоящее время нет подтверждений передачи коронавирусной инфекции в открытых водоемах. Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса", - отмечается в заявлении организации.

Предупреждение одно: купаться следует только в специально оборудованных и разрешенных местах.

"На пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домашними животными. Нельзя бросать и оставлять после себя мусор, его нужно выбрасывать в специально отведенные места", — напомнили санитарные врачи.

Молдавские специалисты тоже предупреждают, что небезопасно купаться во многих пригородных и городских водоемах.

По словам доктора медицинских наук Луминицы Сувейкэ, на протяжении почти двадцати лет специалисты настаивают на полном запрете купания в кишиневских водоемах.

Поле наводнений для тех, кто не внимает советам врачей и купается в водоемах страны, особенно в реках, велик риск не только получить острое пищевое отравление, но и заразиться холерой, сальмонеллезом, дизентерией и другими инфекциями", - рассказала специалист.

Острые кишечные инфекции могут привести к развитию осложнений, к ухудшению состояния здоровья в целом, если человек до купания в одном из водоемов страны страдал хроническими недугами органов пищеварения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova