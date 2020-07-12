В России завершились испытания первой в мире вакцины от COVID-19

Данный этап исследования показал безопасность вакцины для здоровья людей. Дальнейший план разработки вакцины будет определен в соответствии со стратегией разработчика.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. В Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Об этом стало известно в воскресенье утром.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", — заявил он РИА Новости.

Уточняется, что первая группа добровольцев будет выписана в среду, 15 июля, вторая — 20 июля, однако медицинское наблюдение за ними продолжится, поскольку врачам необходимо оценить состояние их иммунитета.

Задачей этого этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья, заявил агентству директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке", — отметил он.

Дальнейший план разработки вакцины будет определен в соответствии со стратегией разработчика, как пояснил Лукашев, на него среди прочего влияет эпидситуация.

Лукаше отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу. Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.

Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. В ее клинических испытаниях принимают участие 38 добровольцев. В середине июня Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19, разработанной в центре.

Кстати, это не единственная вакцина, которая проходит испытания в РФ: центр "Вектор" начнет испытания вакцины от COVID-19 на людях в июле.

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