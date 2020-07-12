Мир и пандемия: хроника COVID -19, безопасность вакцины и массовые волнения

С начала пандемии COVID-19 в мире коронавирусом заразились около 12,6 миллиона человек, за сутки рекордно низкие показатели у Китая.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции подтверждена в ходе клинических испытаний в Сеченовском университете. Об этом заявил сотрудник учереждения, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

"Безопасность вакцины подтверждена. Она соответствует безопасности тех вакцин, которые сейчас присутствуют на рынке",- цитирует Лукашева РИА Новости.

Он отметил, что до начала клинических испытаний было проведено подробное обследование добровольцев, в том числе определено отсутствие антител к коронавирусу.

Затем их на две недели изолировали, чтобы не допустить инфицирования. После этого была проведена иммунизация, началось само исследование.

Добровольцы находились под постоянным наблюдением медиков, которые оценивали основные показатели, на сегодняшний день никаких проблем со здоровьем у них нет, пояснил Лукашев.

Цифры пандемии

Американский университета Джонса Хопкинса представил свежую статистику по COVID-19. Согласно этой открытой информации, всего с начала пандемии заразились 12 681 472, скончались 564 485 человек. Выздоровели от заболевания 6 836 564 пациентов. Больше всего заражений в США, где вирус обнаружили у 3 245 158 человек. В Бразилии подтвердилось 1 839 850 случаев заболевания, в Индии 820 916 случая.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых заражений SARS-CoV-2 (во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы) и ни одной смерти пациента с COVID-19, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.

В Молдове по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты зарегистрировано 19 208 случаев инфицирования. Вылечились 12 456 человек, скончались - 640. Дома под наблюдениями семейных врачей находятся 27 тысяч граждан.

Трамп уже в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился в общественном месте в защитной маске. Глава государства посетил Национальный военно-медицинский центр в пригороде Вашингтона.

Сюда он прибыл на вертолете, чтобы посетить раненых военнослужащих, а также медиков, ухаживающих за зараженными COVID-19. На американском президенте была маска темно-синего цвета с золотой президентской печатью сбоку. Раньше Трамп демонстративно игнорировал отказывался носить маску.

Бушуют Сербия и Израиль

В Сербии уже пятую ночь продолжаются антиправительственные протесты из-за политики властей на фоне борьбы с распространением коронавируса нового типа и плана президента страны Александра Вучича вновь ввести карантинные меры.

В ходе акций протеста был задержан по меньшей мере 71 человек, не менее 14 полицейских пострадали к позднему вечеру пятницы. Кроме того, пострадавшие были среди участников демонстраций и журналистов.

Участники шествий бросали бутылки, камни и сигнальные ракеты в сотрудников полиции, защищавших здание парламента, которое протестующие пытались штурмовать.

В качестве ответных мер и в целях разгона толпы полицейские применяли слезоточивый газ.

В субботу акции прошли более мирно. В акциях принимали участие несколько тысяч человек, а большинство из них были в масках.

В Израиле тысячи человек устроили акцию протеста против действий правительства по борьбе с COVID-19. Местные СМИ сообщают, что в основном вышли предприниматели.

Они требуют, чтобы правительство им предоставило финансовую поддержку, пока их бизнес закрыт во время пандемии.

Фактически, экономическая активность в стране была остановлена с середины марта по июль, и такая ситуация сохранится и в августе.

Безработица в Израиле достигла 21% с тех пор, как в марте в стране был введен частичный локдаун.

Большинство собравшихся на одной из центральных площадей Тель-Авива были в масках, однако многие не соблюдали правила социального дистанцирования.

С момента проникновения коронавируса в Израиль он был обнаружен у 37 463 человек, 354 больных скончались, 18 814 выздоровели.

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