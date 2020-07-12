Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий в период пандемии

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом сейчас наблюдается в Китае — 5,8 зараженных на 1000 человек

КИШИНЕВ 12 июл - Sputnik. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает Китай самой безопасной страной во время пандемии COVID-19.

"В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения", — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, однако уровень медицины там низкий.

Среди европейских стран, относительно безопасных для туризма, депутат выделил Италию и Францию.

Совет стран Евросоюза рекомендовал постепенно снимать ограничения на поездки в ЕС, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. Россия в этот список не вошла и в ближайшие две недели ситуация не изменится. Нет в этом списке и Молдовы.

Список стран, с которыми рекомендуется снять ограничения на поездки, будет пересматриваться каждый две недели, государства туда будут как добавлять, так и исключать, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В конце прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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