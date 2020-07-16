15:20 16 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.63
Поиск
Разработка вакцины от коронавируса на основе опубликованных данных о структуре генома вируса

Вакцина от COVID-19 может появиться в России через полтора месяца

© Sputnik / Максим Богодвид
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200716/30955485/Vaktsina-ot-COVID-19-mozhet-poyavitsya-v-Rossii-cherez-poltora-mesyatsa.html

Кроме отечественных вакцин от COVID-19, сейчас в России идет тестирование на добровольцах трех зарубежных препаратов.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Поступление ограниченных партий вакцины от COVID-19 в медицинские учреждения ожидается в сентябре, отметил в четверг на пресс-конференции и.о. директора российского НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"В сентябре мы ожидаем, что ограниченные партии вакцины от новой коронавирусной инфекции поступят в медучреждения, чтобы в дальнейшем решить: кому прививаться в первую очередь", - сказал он.

Лиознов отметил, что сейчас в России идет тестирование трех зарубежных вакцин на добровольцах.  

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
Мир и пандемия: хроника COVID -19, безопасность вакцины и массовые волнения

"Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность", - отметил специалист.

И. о. директора НИИ гриппа сообщил также, что институт занимается разработкой своей вакцины от COVID-19 и проходит стадию доклинических исследований на животных, в частности, на грызунах.

По словам Лиознова, оценка безопасности может продлиться несколько месяцев.

"Если все будет безопасно, то в феврале 2021 года мы планируем включить здоровых добровольцев в тестирование нашей вакцины. Будем их наблюдать в течение года", - уточнил Лиознов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО.
Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться