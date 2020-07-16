Вакцина от COVID-19 может появиться в России через полтора месяца

Кроме отечественных вакцин от COVID-19, сейчас в России идет тестирование на добровольцах трех зарубежных препаратов.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Поступление ограниченных партий вакцины от COVID-19 в медицинские учреждения ожидается в сентябре, отметил в четверг на пресс-конференции и.о. директора российского НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"В сентябре мы ожидаем, что ограниченные партии вакцины от новой коронавирусной инфекции поступят в медучреждения, чтобы в дальнейшем решить: кому прививаться в первую очередь", - сказал он.

Лиознов отметил, что сейчас в России идет тестирование трех зарубежных вакцин на добровольцах.

"Эти вакцины прошли первые исследования, показали свою безопасность", - отметил специалист.

И. о. директора НИИ гриппа сообщил также, что институт занимается разработкой своей вакцины от COVID-19 и проходит стадию доклинических исследований на животных, в частности, на грызунах.

По словам Лиознова, оценка безопасности может продлиться несколько месяцев.

"Если все будет безопасно, то в феврале 2021 года мы планируем включить здоровых добровольцев в тестирование нашей вакцины. Будем их наблюдать в течение года", - уточнил Лиознов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova