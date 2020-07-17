В России назвали сроки регистрации отечественной вакцины от COVID-19

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что испытания вакцины показали ее безопасность и хорошую переносимость от коронавируса.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Первая регистрация российской вакцины от коронавируса нового типа намечена на август, сообщил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас идет экспертиза, экспертиза занимает обычно две-три недели. После этого дается разрешение на проведение (клинических испытаний)", - цитирует министра РИА Новости.

Он подчеркнул, что клинические испытания вакцины от COVID-19 в центре "Вектор" начнутся после окончания экспертизы, ориентировочно через две-три недели.

"Мы рассчитываем в течение двух недель получить завершение по одной из кандидатных вакцин", — сказал Мурашко.

Отмечается, что сейчас в России разрабатываются больше двух десятков вакцин.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА. Появление их вакцин ожидается в этом году.

Недавно в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано. Минобороны рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины. Серьезных проблем ни у кого из добровольцев не отмечено.

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