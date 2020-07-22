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Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ

Мишустин озвучил срок появления безопасных вакцин от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200722/31025148/Mishustin-ozvuchil-srok-poyavleniya-bezopasnykh-vaktsin-ot-COVID-19.html

Российский премьер Михаил Мишустин заявил в среду, что Россия одна из первых в мире создала тест-системы на COVID-19, сейчас в стране ежедневно проводится около 280 тысяч тестов.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Четыре российские вакцины от COVID-19 доказали свою безопасность, еще по двум идут клинические испытания, заявил в среду премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства в среду представил депутатам Госдумы отчет о работе кабмина. 

"Четыре вакцины на сегодня по сообщению Роспотребнадзора доказали свою безопасность, и по двум практически клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два также готовятся к началу испытаний: это "Вектор" и НИИ вакцин и сывороток", — сказал Мишустин.

Сотрудник держит пробирки с пробами
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Он выразил уверенность, что Россия осенью получит надежную вакцину от коронавируса.

"Самое главное сегодня - это подготовить производственные площадки, это еще раз удостовериться в безопасности вакцин. И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надежную вакцину от коронавируса", - отметил Мишустин.

Он добавил, что Россия одной из первых стран в мире создала тест-системы.

"Сейчас около 100 работающих тест-систем, в день проводится около 280 тысяч тестов", — отметил российский премьер он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что массовое производство отечественной вакцины от коронавируса может начаться в России в августе. В ходе испытаний у добровольцев были выявлены необходимые антитела к COVID-19. По  словам л Дмитриев, в прививке нуждаются 40-50 миллионов граждан. 

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