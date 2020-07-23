COVID-19 и Мир: хроника пандемии, маски для США и четыре цвета карантина

В мире продолжается борьба с COVID-19. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 15 млн жителей Земли.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составило 14 765 256, скончались 612 054 человека. Иную статистику представил Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает о 15 226 993 выявленных случаях и 623 374 умерших.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более

3 969 786 зараженных. Бразилия находится на втором месте (2 227 514), на третьем — Индия (более 1,19 млн).

В Молдове в минувшие сутки лабораторным путем подтверждены 356 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в республике COVID-19 был выявлен у 21 798 человек. Общее число выздоровевших достигло 14856 (за сутки +257), а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 712.

Маска обязательна для всех. Ну, почти...

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне ужесточены антиэпидемиологические меры. Отныне жителям города запрещено покидать дома без защитных масок. Исключение из общего правила сделано только для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе.

Даешь антитела!

Пять подразделений ВМС направлены в американский штат Техас для помощи в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте губернатора штата Грега Эббота. Подразделения состоят из медиков и вспомогательного персонала, они будут направлены в разные больницы.

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает MedicalXpress.

Локально, но по цветам

Исследователи выявили, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 пациентов наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус. По словам одного из авторов работы Дэвида Хо, иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию. Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.

В соседней Украине власти продлили карантинные ограничения. Согласно решению правительства страны, до конца августа будет действовать адаптивный (локальный) карантин. С 1 августа в зависимости от эпидемической ситуации в регионах страны будут устанавливать "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" уровни опасности.

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