В Кремле рассказали о принципе открытия границ России

Правительство и штаб по борьбе с распространением коронавируса занимаются контактами с другими государствами.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Россия станет открывать границы с другими странами на взаимной основе, уже ведутся соответствующие переговоры. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные авиарейсы в другие страны (исключением вывозных рейсов, которыми россияне возвращаются на родину, и некоторых других), а с 30 марта ограничила движение через сухопутную границу.

С 8 июня выезжать из страны можно для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, а иностранцы могут въезжать в Россию на лечение.

Как отметил Песков, правительство и штаб по борьбе с распространением коронавируса занимаются контактами с другими государствами.

"Переговоры на эту тему ведутся, но решения пока не приняты. Границы с другими странами будут открываться по принципу взаимности", - сказал он.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — не входящих в ЕС. России и Молдовы в этом списке нет, но в Евросоюзе пообещали, что перечень будут пересматривать каждые две недели.

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