COVID-19 и Мир: хроника пандемии, предупреждение ВОЗ и ограничения в Европе

С начала пандемии от COVID-19 излечились свыше 9,4 млн пациентов. Тем не менее, ВОЗ скептически оценивает перспективы скорого преодоления инфекции.

КИШИНЕВ, 24 ил - Sputnik. Мировая борьба с коронавирусом нового типа, который вызывает COVID-19, продолжается.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 15 млн, из них 619 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 15,44 млн человек, из них 632,1 тыс. скончались, выздоровели 8 758 528 человек.

США по-прежнему "лидируют" в этом печальной статистике по количеству зараженных - там за все время пандемии зафиксировано 4 034 831 инфицированных коронавирусом. Бразилия — 2 287 475 человек, Индия — 1 238 798 человек.

В Китае, где зимой была массовая вспышка COVID-19, за последние сутки выявлены 64 новых инфицированных, сообщил Госкомздрав КНР. Пятнадцать заражений были ввезены из-за границы. С декабря 2019 года жертвами коронавируса в Китае стали 4634 человека, всего официально зарегистрированы 83 750 случаев коронавирусной инфекции.

В Молдове, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты, заражены с начала пандемии 22 798 человек, 15 174 излечились, погибли от осложнений, вызванных COVID-19, 713 человек, активных случаев сейчас 6212.

Миллиарды для Украины

ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро помощи на борьбу с COVID-19. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз выделяет Киеву "намного больше, чем любому другому партнеру".

Макрофинансовая помощь предоставляется Киеву в рамках исключительной программы, которая предусмотрена для десяти стран и направлена на преодоление последствий пандемии. Ранее Соединенные Штаты Америки предоставили Украине 17,3 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

Европа надела маски

Ношение масок в общественных местах в ряде стран Европы снова станет обязательным, за отказ - выписываются крупные штрафы. Защитные маски нужно носить также в магазинах, в транспорте. Например, для жителей Бельгии с 25 июля станет обязательным ношение масок в местах массового скопления людей.

Кроме того, власти королевства обязали все магазины закрываться не позднее десяти часов вечера. Ранее заведения могли продолжать работу до часа ночи. Также остаются в силе нормы социального дистанцирования. Всего за время пандемии в королевстве обнаружены более 64 тыс. больных. Более 9 тыс. человек умерли.

Правительство Финляндии ввело ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию – прибывшие из этих стран должны будут две недели находиться на карантине. Меры были обусловлены ростом случаев заражения коронавирусом в этих странах.

ВОЗ предупреждает

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скептически оценивают перспективы скорого преодоления пандемии COVID-19. "Мы должны научиться жить с этим вирусом", - заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. По его словам, мировому сообществу в обозримом будущем не удастся уничтожить либо нейтрализовать новый коронавирус. Райан призвал страны мира использовать все доступные меры для разрыва цепочек заражения.

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