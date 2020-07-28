COVID-19 и Мир: хроника пандемии, беспокойство ВОЗ и новая напасть

Пандемия COVID-19 не сбавляет обороты в мире, за сутки заболели более 211 тысяч человек, отметили в ВОЗ.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В мире за сутки более 211,7 тысячи человек заразились новым коронавирусом. В ВОЗ считают, что темпы пандемии продолжают ускоряться. На вторник, 28 июля, в мире новый вирус подхватили уже 16 млн 370,004 тысячи человек, 9 млн 475 тысяч пациентов смогли успешно побороть заболевание, свыше 652 тысяч человек скончались.

На первом месте в "антирейтинге" COVID-19 находятся США – коронавирус здесь диагностирован у 4,23 млн человек. Далее идет Бразилия - ,41 млн, на третьем месте Индия - более 1,43 млн.

В Китае за минувшие сутки выявлены 68 случаев инфицирования коронавирусом и 34 бессимптомных носителя, из больниц выписали 16 пациентов. Это следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. От всего объема случаев лишь четыре - ввозные.

Ситуация в Молдове и России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 818,1 тыс. (плюс 5635 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 13 354 человека (85 — за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 603 тыс. человек.

В Молдове общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове превысило 23 тысячи.

Общее число выздоровевших достигло 16 154, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 748.

ВОЗ соберет чрезвычайный комитет

В ВОЗ заявили, что темп пандемии продолжает ускоряться. По словам главы структуры Тедроса Гебрейесуса, число заразившихся коронавирусом в мире за последние шесть недель практически увеличилось в два раза.

"Темпы пандемии продолжают ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось", - сказал он.

В связи с этим он намерен собрать чрезвычайный комитет, чтобы специалисты дали свою оценку нынешнему состоянию распространения вируса.

"Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", — отметил Гебрейесус.

Он напомнил, что 30 июля будет полгода с момента объявление пандемии COVID-19.

COVID-19 и проблемы экологии

Пандемия привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, в том числе масками, защитными перчатками и флаконами из-под дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). По данным консалтинговой компании Grand View Research, одни лишь мировые продажи одноразовых масок в ценностном выражении выросли с 800 млн долларов (680 млн евро) в 2019 году до 166 млрд долларов (141 млрд евро) в 2020 году.

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