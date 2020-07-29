В США озвучили стоимость одной дозы вакцины от COVID-19

Ранее Федеральное агентство по перспективным исследованиям и разработкам в области биомедицины выделило компании дополнительно 472 млн долларов для финансирования третьей фазы испытаний вакцины.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Биотехнологическая компания Moderna из США объявила, что намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса нового типа на уровне 50-60 долларов: в таком случае стоимость одной дозы составляет около 25-30 долларов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, близкие к компании.

Эта цена, по информации издания, может быть установлена для США и других государств с высоким уровнем дохода населения. Отмечается также, что эта цифра "затрудняет переговоры", так что в перспективе может быть снижена.

Ранее Федеральное агентство по перспективным исследованиям и разработкам в области биомедицины выделило компании дополнительно 472 млн долларов для финансирования третьей фазы испытаний вакцины.

Кроме США вакцины от коронавирусной инфекции разрабатывают и другие страны. Например, в России выпуском новой вакцины занимаются три учреждения — вирусологический научный центр "Вектор" , петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н.Ф. Гамалеи.

На прошлой неделе первый замминистра обороны Руслан Цаликов заявил, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Такой вывод он сделал на основе окончательной оценки испытаний препарата, которую подготовили специалисты московского центра им. Гамалеи. В то же время Минздрав сообщил, что испытания препарата еще продолжаются, хотя и находятся на завершающем этапе.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил российским СМИ, что в столице России вакцинанция будет бесплатной.

"Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать", — сказал Собянин в эфире телеканала Россия-1.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova