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Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин

В России вакцина от COVID-19 станет доступной с 15 августа

AP Photo / Sakchai Lalit
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200729/31102318/vaccina-russia-covid-19.html

Разработчиками вакцины от COVID-19 стал Центр имени Н. Ф. Гамалеи, ее уже передали на экспертизу, сообщают источники.

КИШИНЕВ 29 июл - Sputnik. В России вакцина от коронавируса станет доступной для граждан через две недели, ее уже передали на экспертизу, сообщает РИА Новости,ссылаясь на свой источник в НИЦ им. Гамалеи.

"Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа", - говорится в информации.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
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Собеседник уточнил, что после  выдачи регистрационного удостоверения, документы передадут в Росздравнадзор, где должны определить, что  соответствует ли вакцина регистрационному удостоверению. Если все будет хорошо, то она будет доступна 15 августа.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.

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