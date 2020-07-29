В России вакцина от COVID-19 станет доступной с 15 августа

Разработчиками вакцины от COVID-19 стал Центр имени Н. Ф. Гамалеи, ее уже передали на экспертизу, сообщают источники.

КИШИНЕВ 29 июл - Sputnik. В России вакцина от коронавируса станет доступной для граждан через две недели, ее уже передали на экспертизу, сообщает РИА Новости,ссылаясь на свой источник в НИЦ им. Гамалеи.

"Разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа", - говорится в информации.

Собеседник уточнил, что после выдачи регистрационного удостоверения, документы передадут в Росздравнадзор, где должны определить, что соответствует ли вакцина регистрационному удостоверению. Если все будет хорошо, то она будет доступна 15 августа.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о высокой степени готовности двух российских вакцин, которых разрабатывают НИЦ им. Гамалеи и новосибирский научный центр "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцину НИЦ им. Гамалеи испытали в Сеченовском университете и госпитале им. Бурденко на двух группах добровольцев. Испытания вакцины "Вектор" начались 28 июля.

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