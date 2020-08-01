COVID и Мир: рекордный рост заразившихся, данные по вакцине, спрей от ковида

Сегодня,1 августа,144-й день с момента объявления ВОЗ пандемии коронавируса нового типа, что известно к этому часу.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. За сутки в мире заразившихся ковидом увеличилось более чем на 290 тысяч. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения, предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки было выявлено свыше 286 тысяч инфицированных.

Всего с начала пандемии, согласно информации ВОЗ, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 17 106 007, человеческих жертв 668 910, за сутки умерли 6812.

За период пандемии вылечились 11 152 969 заразившихся, за сутки - 224 502.

По количеству инфицированных первое место занимает регион Северной и Южной Америки - 9 152 173. В Европе ковид "подхватили" 3 333 300 человек.

В Молдове общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа достигло 24733,

Общее число выздоровевших - 17 269 человек, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 778.

Разработка вакцины

Российские данные по вакцине от коронавируса будут опубликованы в августе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Конечно, мы опубликуем все данные по вакцине в августе", - заявил Дмитриев в интервью CNN. Ранее он говорил, что ожидает одобрения вакцины от регуляторов в августе.

"Мы поделимся всеми данными. Должен сказать, что первая и вторая фазы показывают, что 100% людей приобретают иммунитет после 21 дня", - добавил он.

Дмитриев напомнил, что первая прививка от оспы в России была сделана в 1768 году Екатерине Великой "за 30 лет до того, как это произошло в США".

"У нас очень строгие процедуры одобрения. Россия всегда была среди лидеров в разработках вакцин", - ответил Дмитриев на просьбу ведущей телеканала отреагировать на высказывания о том, что Россия идет слишком быстро, "срезая углы" при разработке вакцины.

Он отметил, что при одобрении вакцины Россия убедится, что вакцина будет на 100% безопасной - это приоритет.

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются три учреждения — вирусологический научный центр «Вектор» рядом с Новосибирском, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н.Ф. Гамалеи, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Исследования препарата от COVID-19 в последнем из них софинансировал РФПИ.

Спрей от ковида

Испанские ученые начали разработку перорального спрея, который при распылении сможет остановить распространение коронавируса. Об этом сообщил Высший совет по научным исследованиям (CSIC).

"В настоящее время считается, что инфекция начинается в ротоглоточной полости, поэтому лекарственная форма спрея на базе определенных молекул позволит создавать барьер, через который не смогут проникнуть частички вируса, теряя свое действие", — отметила одна из авторов исследования Хулиа Ревуэльта.

Использование спрея нейтрализует вирусные частицы, даже если инфицирование уже произошло. В итоге распространение инфекции в зону легких будет подавлено.

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