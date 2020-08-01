В России назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Массовая вакцинация россиян от коронавируса нового типа начнется в России в октябре. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, завершены клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", - сказал министр.

Он также уточнил, что после получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться. В первой категории будут медики и учителя.

Другая перспективная вакцина разработана государственным научным центром "Вектор". Сейчас она проходит этап совмещенных клинических исследований, его планируется завершить в сентябре.

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