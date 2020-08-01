13:17 01 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.76
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Вакцина

В России назвали сроки массовой вакцинации от COVID-19

© REUTERS / Dado Ruvic
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
129 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200801/31134901/V-Rossii-nazvali-sroki-massovoy-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

Исследовательский центр Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Массовая вакцинация россиян от коронавируса нового типа начнется в России в октябре. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По его словам, завершены клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Центром им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Инъекция.
© Sputnik / Виталий Белоусов
В Молдове начался третий этап тестирования лекарства от COVID-19

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц", - сказал министр.

Он также уточнил, что после получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться. В первой категории будут медики и учителя.

Другая перспективная вакцина разработана государственным научным центром "Вектор". Сейчас она проходит этап совмещенных клинических исследований, его планируется завершить в сентябре.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Лучшие фото Sputnik в июле 2020 года
Почему стоит выбрать обучение в Техническом университете Молдовы.
Абитуриент 2020: почему стоит выбрать Технический университет Молдовы
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться