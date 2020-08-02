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Туристы в одном из отелей Антальи, фото из архива

Туристам на заметку: что изменилось в гостиницах Турции из-за пандемии

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200802/31142484/turistam-na-zametku-chto-izmenilos-v-gostinicah-turcii-iz-za-pandemii.html

В каждой гостинице оборудованы специальные изоляционные комнаты, а информация о постояльце будет отправлена в Минздрав страны.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Обслуживание в отелях Турции изменилось из-за пандемии, но они продолжат работу, даже если среди гостей выявят больных коронавирусом. Об этом РИА Новости рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Пляж в Турции.
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Турция возобновила авиасообщение с Молдовой еще в июле, а 1 августа первый в период пандемии регулярный рейс из России приземлился в Стамбуле, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Чорабатыр сообщил, что в случае выявления инфицированных гостей сотрудники отелей будут действовать по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации учреждений. В каждой гостинице оборудованы специальные изоляционные комнаты, а информация о постояльце будет отправлена в Минздрав страны.

  • Отдых в Турции
    Отдых в Турции
    © Sputnik / Vladimir Polusatov
  • Отдых в Турции
    Отдых в Турции
    © Sputnik / Vladimir Polusatov
  • Пляж в Турции
    Пляж в Турции
    © Sputnik / Vladimir Polusatov
  • Отдых в Турции
    Отдых в Турции
    © Sputnik / Vladimir Polusatov
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© Sputnik / Vladimir Polusatov
Отдых в Турции

Глава Федерации отельеров Турции заверил, что система питания в отелях, в том числе работающих по системе "все включено", остались неизменными, кроме "шведского стола", где еду в тарелки клиентов из-за пандемии коронавируса теперь накладывает персонал.

Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции.

"Персонал прошел соответствующее обучение по работе в условиях пандемии. Социальная дистанция и маски – конечно, никуда от этого не деться, эти правила действуют не только в Турции, но и во всём мире. Дезинфекция, разметка для соблюдения социального расстояния – все уже применяется в наших отелях", - отметил Чорабатыр.

По данным Минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи.

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