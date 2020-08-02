В ВОЗ дали прогноз по срокам пандемии COVID-19

Ситуация в мире остается чрезвычайной, отметили в комитете и выразили признательность партнерам за усилия по борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Пандемия коронавируса нового типа в мире все еще является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и продлится она длительное время. Такое заявление сделал чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Комитет также выразил признательность ВОЗ и партнерам за усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и "отметил ожидаемую длительную продолжительность этой пандемии". Он указал на важность последовательных усилий общин, а также национальных, региональных и глобальных мер по борьбе с болезнью.

"Комитет единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, и предложил генеральному директору ВОЗ рекомендации", – приводит РИА Новости текст заявления.

Комитет также призвал молодежь сыграть активную роль в предотвращении распространения заболевания.

Число случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло за сутки на 262 тысячи и превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались, следует из последних к этому часу данных ВОЗ.

Количество заражений во всем мире достигло 17 660 523, скончались 680 894 пациента с коронавирусом. За последние сутки в мире выявили 262 929 новых случаев заражения COVID-19 и 5 851 летальный исход. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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