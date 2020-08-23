ВОЗ объяснила, с какого возраста дети могут носить защитные маски

После достижения возраста 12 лет дети могут носить защитные средства , стоит также учитывать такие факторы, как надлежащий надзор со стороны взрослых и уровень распространения вируса в месте проживания.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не рекомендуют детям до пяти лет носить маски из-за ситуации с коронавирусом.

"Это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", — указывается в рекомендациях организации.

В таком юном возрасте ребенок вряд ли осознает всю важность медицинского изделия, а потому может его снимать или надевать после падения на пол. Более того, для младенцев и детей до 3 лет респиратор может представлять большую опасность и спровоцировать удушье.

Также отмечается, что для детей в возрасте от 6 до 11 лет стоит учитывать такие факторы, как надлежащий надзор со стороны взрослых и уровень распространения вируса в месте проживания.

После достижения возраста 12 лет дети могут носить защитные средства наравне со взрослыми. В этих случаях ношение маски рекомендуется в местах массового скопления людей и там, где нет возможности соблюдать дистанцирование.

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