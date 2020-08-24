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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа

Минздрав: в стране подтвердились 350 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Aram Nersesyan
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200824/31419929/Minzdrav-v-strane-podtverdilis-350-novykh-sluchaev-COVID-19.html

По данным Минздрава, общее количество инфицированных коронавирусом нового типа в Молдове выросло до 33 тысяч 828 человек.

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 350 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Таким образом, общее количество подтвержденных эпизодов COVID-19 в Молдове достигло 33 тысяч 828 человек.

По данным ведомства, за последние сутки была проведена 1 тысяча 414 тестов, из которых 1 тысяча 232 первичных и 182 повторных.

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Из всех зарегистрированных за последние сутки случаев диагноз COVID-19 подтвердился у 18 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 10 врачей и 8 работников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 553 пациента (из них 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1 411 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 308 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 23 570 человек.

Также в ведомстве сообщили о новых пяти случаях смерти пациентов. Таким образом, число летальных исходов выросло до 945.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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