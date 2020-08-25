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Отдых в Турции

Куда поселят туристов из Молдовы, заболевших COVID-19 в Турции

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200825/31438439/Kuda-poselyat-turistov-iz-Moldovy-zabolevshikh-COVID-19-v-Turtsii.html

Министерство туризма и культуры Турции ужесточило требования к отелям, принимающим иностранных туристов.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Турции заболевших коронавирусом туристов разместят в специальные "карантинные комнаты". Они будут располагаться на одном этаже и в отдельном корпусе. Такое распоряжение издало Министерство туризма и культуры этой страны.

Мевлют Чавушоглу
© Sputnik / Нина Зотина
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При этом отмечается, что если отель не может выделить такие помещения на удалении от основного номерного фонда, то для физического дистанцирования необходимо освободить по две комнаты с каждой стороны от временного изолятора.

В документе отмечается, что заболевшие коронавирусом туристы, которым не требуется госпитализация, смогут остаться в отеле в комнате-изоляторе вместе с родственниками или другими сопровождающими. Покидать помещение запрещено. Они будут обеспечены едой и напитками.

Гостиницам, которые проигнорируют это требование, грозит аннуляция  разрешительных сертификатов. 

Турция - одно из любимых туристических направлений и мест отдыха для граждан Молдовы. На фоне пандемии более 727 отелей и порядка 900 ресторанов подали заявки на получение специальных сертификатов, которые означают, что эти объекты приняли необходимые меры для предотвращения заражения COVID-19.

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