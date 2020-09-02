COVID-19 за сутки: хроника пандемии, вакцинация в Москве и 400 млн евро от ЕС

В обзоре представлена статистика по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 по странам, последние новости вокруг разработок вакцины, а также информация о новых правилах поведения в условиях пандемии.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. На утро среды общее число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру составило 25 327 098, скончались 848 255 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным Университета Джона Хопкинса зафиксировано 25 660 482 инфицированных. В антирейтинге стран (по числу заболевших) "лидируют" США, Бразилия и Индия - на троих приходится почти 53,5 процента от общего объема эпизодов.

В России всего зарегистрировано 1 000 048 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 17 299 летальных исходов, а выздоровели 815 705 человек.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за последние сутки увеличилось на 1 256, общее число случаев заражения COVID-19 превысило 244 тысячи, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. По последним данным института, за сутки скончались 11 человек, в общей сложности умерли 9 313. Всего вылечились свыше 219 тысяч заболевших.

Коронавирус в Молдове

В Молдове общее число летальных исходов от осложнений на фоне коронавирусной инфекции перевалило за тысячу. Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 37 208. Из больниц во вторник, 1 сентября, были выписаны 317 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 26 189.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 15 сентября.

Вакцинация на старте

Добровольцев третьего этапа начнут вакцинировать в Москве в период с 5 по 7 сентября, сообщил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. Московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября. Сначала в исследованиях задействуют около десяти медучреждений, затем их число планируется увеличить до 20.

Вакцины от коронавируса нового типа, разработка которых ведется в разных странах, должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Чтобы вакцина могла называться безопасной, она должна соответствовать критериям, согласно которым она должна быть эффективной в 50% случаев. Нежелательно, чтобы вакцины с эффективностью 30% и менее получали регистрационные удостоверения", - отметила Сваминатан.

Деньги от Евросоюза

ЕС выделит 400 миллионов евро в форме гарантий для глобальной инициативы по доступности вакцины от коронавируса. Речь идет о механизме COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) - совместную инициативу Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), коалиции по инновациям для эпидемической готовности (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения, основанную в конце апреля 2020 года. Ее цель - ускорить разработку и изготовление вакцин от нового коронавируса и обеспечить его доступность для всех стран мира.

"Это пожертвование поможет приобрести и доставить будущие вакцины в страны с низким или средним уровнем доходов. Параллельно с этим мы продолжаем переговоры с фармацевтическими компаниями о приобретении вакцины для стран ЕС", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новое поведение

Коронавирус внес изменения в правила делового этикета. В 2020 году в офисах уже появилось как минимум одно новое непреложное правило, рассказала радио Sputnik специалист по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Не есть на рабочем месте, не оставлять на столе телефон с включенным звуком и не перекрикиваться с коллегами через весь оpen space – все эти и другие нормы присутствуют в деловом этикете. Соблюдение таких правил гарантированно улучшает отношение с коллективом и увеличивает шансы получить поощрение от начальства.

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