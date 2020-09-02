Бодры и здоровы: как чувствуют себя люди после испытания вакцины от COVID-19

Работники старше 70 и 80 лет привились разработанной в Центре им. Гамалеи вакциной от коронавирусной инфекции. Их самочувствие хорошее — они бодры, здоровы, занимаются спортом, работают и читают лекции.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ряд сотрудников Института Гамалеи старше 70 и даже 80 лет сделали прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Человек 10-15, наверное, не меньше. Они все бодры, здоровы, активны, читают лекции, руководят пациентами, занимаются спортом. Никак вакцинация на них не повлияла", - рассказал Гинцбург.

Он уточнил, что одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от COVID станет исследование на добровольцах старше 60 лет, и выразил надежду, что разрешение на применение вакцины для старших возрастных групп будет получено.

"Одной из задач пострегистрационных испытаний, которые в ближайшие пять – шесть - семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше шестидесяти, 60, 70, 80 лет там будут набраны группы добровольцев среди москвичей. И надеюсь уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено, и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и может быть даже для более высоких возрастных категорий", - подчеркнул Гинцбург.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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