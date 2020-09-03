COVID и Мир: пандемия в цифрах, интерес к российской вакцине и открытие ученых

По данным на 3 сентября, в мире умерли 873 497 пациентов из зараженных Covid-19 с начала пандемии - таковы новости о коронавирусе к этому часу.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Общее число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 26,1 миллиона, свидетельствуют данные сайта всемирной статистики Worldometer.

Если подробно, то картина утра четверга такова: всего в мире зарегистрировано 26 177 603 случая COVID-19. Из них 867 347 – летальные, а 18 442 307 человек выздоровели. Более 60 610 зараженных вирусом находятся в серьезном или критическом состоянии.

За прошедшие сутки, 2 сентября, в мире от COVID-19 умерло 6316 человек. Лидерами по числу заболевших COVID-19 являются США (6 290 737), Бразилия (4 001 422), Индия (3 848 968) и Россия (1 005 000).

Россия, ранее входившая в первую тройку, теперь расположилась на четвертом месте. Согласно источнику, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в этой стране составляет 1 005 000, количество смертей – 17 414.

В первую десятку стран входят также Перу, Колумбия, Южно-Африканская Республика, Мексика, Испания, Аргентина.

Коронавирус в Молдове

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приближается к 38 тысячам. Количество погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1024.

В среду, 2 сентября, лабораторным путем подтверждены 532 новых случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

Российская вакцина для Турции

Турция может разрешить испытания российской вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава страны Фахреттин Коджа.

"Мы получили запрос на испытания вакцины, разрабатываемой в России. В ближайшее время, думаю, будет дано разрешение на это. Кроме того, в настоящее время в стране проходят испытания двух отечественных вакцин", - сказал Коджа журналистам.

Он добавил, что такие испытания проводятся в Турции только на добровольцах.

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата.

Шведские ученые определили биологический механизм повышения свертываемости крови и появления тромбоза при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Thrombosis and Haemostasis, передает РИА Новости.

В поисках нового лекарства

Биологи из Уппсальского университета и их коллеги-медики из университетской больницы выяснили, что при попадании коронавируса в организм активируется определенный белок, запускающий часть нашей иммунной системы, которая повышает свертываемость крови. Также они поняли, почему традиционные препараты для разжижения крови при этом не помогают.

Оказалось, что ключевой механизм образования тромбов при COVID-19 — активация так называемой системы комплемента — совокупности белков плазмы крови, участвующих в реализации иммунного ответа.

По информации биологов, ключевую роль активации системы комплемента при коронавирусной инфекции играет белок MBL — лектин, связывающий маннозу. Они замерили уровень и активность MBL у шестидесяти пяти пациентов с COVID-19 в университетской больнице Уппсалы.

"Наши результаты особенно интересны тем, что они объясняют, почему так много пациентов страдают от образования тромбов, несмотря на лечение, и почему обычные препараты для разжижения крови не могут это предотвратить", — приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего автора исследования Оскара Эрикссона (Oskar Eriksson), врача университетской больницы и научного сотрудника отделения иммунологии, генетики и патологии Уппсальского университета.

Ученые считают, что их результаты помогут создать систему тестирования пациентов с COVID-19 на активность MBL, чтобы своевременно выявлять среди них тех, кто подвержен высокому риску тромбоза, а также будут способствовать созданию специфического лекарства для разжижения крови, нацеленного на этот белок.

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