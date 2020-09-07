Биологи рассказали, когда Россия сможет справиться с COVID-19

До массовой вакцинации, по мнению российского специалиста, будут постоянные сражения и потери от коронавируса.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Россия может преодолеть пандемию коронавируса к лету будущего года с помощью вакцинации большей части населения страны, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".

По словам специалиста, если использовать все имеющиеся мощности, то за год можно выпустить 80 млн доз вакцины.

"И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет", — сказал руководитель Института им. Гамалеи.

Он добавил, что это позволит остановить распространение инфекции.

Гинцбург сообщил, что на площадке института будет производиться 600-700 тыс. доз вакцины в месяц. А площадки "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" в совокупности смогут выпускать около 5 млн вакцин.

По его мнению, в России "будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация".

Напомним, о регистрации в России первой вакцины от коронавирнуса заявил 11 августа президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат против COVID-19, а сама вакцина работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Как сообщал оперштаб по борьбе с коронавирусом, российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Российская вакцина от коронавируса названа "Спутник V".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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