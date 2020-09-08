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Как Россия помогает Молдове и другим странам бороться с COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200908/31585061/Bolee-milliona-testov-kak-Rossiya-pomogaet-drugim-stranam-borotsya-s-COVID-19.html

Россия борется с коронавирусом не только на своей территории, но и помогает другим странам. На 4 сентября таких государств уже 39.

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik, Алексей Стефанов. Россия направила более миллиона тестов на коронавирус в 39 государств. 66% из них – в страны СНГ, Абхазию и Южную Осетию.

Как рассказали агентству Sputnik в Роспотребнадзоре, всего медицинские учреждения в самых разных уголках мира получили 10 662 наборов на 1 066 200 исследований и реагенты для пробоподготовки на 1 054 700 исследований. Значительная часть помощи направлена соседям России (СНГ, Абхазия и Южная Осетия) - 6 997 наборов на 699 700 исследований, реагенты на 737 200 исследований.

Помощь России соседним странам

Среди стран ближнего зарубежья самая большая помощь тест-систем, реагентов для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, а также термометров для оснащения пунктов пропуска пришла Киргизии - 1 570 наборов на 157 000 исследований, реагенты для пробоподготовки на 157 000 исследований, 10 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

На втором месте Узбекистан - 1 385 наборов на 138 500 исследований, реагенты для пробоподготовки на 138 500 исследований. На третьем Армения - 1000 наборов на 100 000 исследований, реагенты для пробоподготовки на 128 500 исследований, 7 приборов для бесконтактного измерения температуры тела.

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