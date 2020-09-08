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Российскую вакцину от COVID-19 выпустили в гражданский оборот

© Sputnik / Mihai Caraus.
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200908/31586051/vaccina-oborot-russia.html

В ходе испытаний устойчивый клеточный и гуморальный иммунитет сформировался у ста процентов испытуемых и не вызвал нежелательных эффектов.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Первая партия российской вакцины от коронавируса - "Спутник V" - выпущена в гражданский оборот. Об этом информирует пресс-служба Минздрава России.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Сообщается, что уже вскоре вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи будет поставлена в регионы.
Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций.

Отмечается, что в ходе испытаний устойчивый клеточный и гуморальный иммунитет сформировался у ста процентов испытуемых и не вызвал нежелательных эффектов.

При этом уровень вирусонейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,2 миллиона случаев заражения, более 891 тысячи человек скончались.

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