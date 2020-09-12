Первую партию вакцины от Covid-19 отправили в регионы России

КИШИНЕВ, 12 сен ― Sputnik. Первые партии вакцины от вызывающего COVID-19 коронавируса нового типа отгружены во все регионы страны, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Первые партии вакцины для тестирования логистической цепочки уже отгружены... во все регионы, и Ленинградскую область в том числе... До понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины", — отметил министр в ходе общения с журналистами во время визита в Ленинградскую область.

Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз российского препарата.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что готов протестировать российскую вакцину от коронавируса нового типа первым из граждан республики. Позже он заявил, что власти страны ведут переговоры с Россией и с Китаем по вопросу предоставления республике вакцины от коронавируса.

"Надеемся получить первые партии этой вакцины, но, конечно, после того, как они будут утверждены на международном уровне, то есть когда Всемирная организация здравоохранения даст добро", - отметил Додон, подчеркнув, что чем быстрее начнется вакцинация, тем скорее страна избавится от вируса.

Глава молдавского Минздрава Виорика Думбрэвяну заявила, что для вакцинации населения республики от COVID-19 будет использоваться только тот препарат, который прошел все этапы исследований, и окажется безопасным для граждан.

Министр пояснила, что "Молдова обратилась в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, попросив, что если будет безопасный препарат, который прошел все необходимые исследования, вне зависимости от страны производителя, то, чтобы он был предоставлен республике согласно существующим процедурам".

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