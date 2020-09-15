11:44 15 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.66
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.59
Поиск

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

© Sputnik / Евгений Одиноков
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
3 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/12/31345413.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200915/31674258/najdeno-polnost-yu-nejtralizuyushchee-koronavirus-sredstvo.html

Обнаруженное средство позволило в 10 раз снизить количество коронавирусных частиц в организме подопытных

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Американские ученые обнаружили препарат, способный полностью нейтрализовать распространение коронавируса нового штамма в организме, пишет научный журнал Cell.

Лаборатория.
© Sputnik / Валерий Мельников
Биомолекулы, подавляющие все коронавирусы: открытие российских ученых

Сообщается, что речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Последний показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков.

При этом обнаруженный небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.

Во время исследования препарат показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусом, подчеркнули эксперты.

Согласно данным ученых, лекарство в 10 раз уменьшило количество вирусных частиц в организме животных.

Уточняется, что Ab8 удалось получить при помощи биологической молекулы, способной к диффузии в тканях. Исследователи пояснили, что это позволило лучше нейтрализовать COVID-19, не вызывая серьезных побочных эффектов в организме.

В отчете говорится, что лекарство обнаружили через быстрый анализ 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении человеческой клетки. Когда белковое соединение сливается с частью иммуноглобулина, образуя Ab8, оно приобретает функции полноразмерного антитела.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Один день ученика в пандемии
Один день из жизни ученика в условиях пандемии - фото
Кавказ-2020: китайские военные прибыли в Россию для участия в международных учениях.
Китайский десант: военнослужащие прибыли в РФ для участия в учениях "Кавказ-2020"
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться