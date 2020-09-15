Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Обнаруженное средство позволило в 10 раз снизить количество коронавирусных частиц в организме подопытных

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Американские ученые обнаружили препарат, способный полностью нейтрализовать распространение коронавируса нового штамма в организме, пишет научный журнал Cell.

Сообщается, что речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Последний показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков.

При этом обнаруженный небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.

Во время исследования препарат показал высокую эффективность в борьбе с коронавирусом, подчеркнули эксперты.

Согласно данным ученых, лекарство в 10 раз уменьшило количество вирусных частиц в организме животных.

Уточняется, что Ab8 удалось получить при помощи биологической молекулы, способной к диффузии в тканях. Исследователи пояснили, что это позволило лучше нейтрализовать COVID-19, не вызывая серьезных побочных эффектов в организме.

В отчете говорится, что лекарство обнаружили через быстрый анализ 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении человеческой клетки. Когда белковое соединение сливается с частью иммуноглобулина, образуя Ab8, оно приобретает функции полноразмерного антитела.

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