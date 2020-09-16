Covid-19 за сутки: хроника пандемии, рекомендации добровольцам и обещания Трампа

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, США), коронавирусом заражены свыше 29 миллионов человек на планете, скончались свыше 930 тысяч зараженных.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. За минувшие сутки в мире выявлено свыше 286 306 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 29 468 504, умерли 933 228 человек.

Лидером по числу случаев заражения COVID-19 являются США - здесь зарегистрировано 6 593 154 заразившихся коронавирусом, Индия (4 930 236), Бразилия (4 345 610).

Ситуация в России и Молдове

Россия находится на четвертом месте: за прошедшие сутки количество зараженных вирусом COVID-19 в России выросло на 5529 и достигло 1 073 849. Число зафиксированных случаев смертей от COVID-19 выросло до 18 791. Вылечились 884 305 пациентов с диагнозом COVID-19.

В Молдове по данным на вечер вторника, 15 сентября, общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа достигло 43 734.

В тяжелом состоянии находятся 564 пациента (из них 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 465 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 32 393 человека.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 14 пациентов. Общее число летальных исходов - 1144.

Временные ограничения

Добровольцам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", необходимо отказаться от алкоголя и ограничить курение. Об этом сказано в протоколе клинического исследования вакцины "Гам-КОВИД-Вак-2020", передает РИА Новости.

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", — отмечается в сообщении

В случае, если женщина забеременела во время испытаний, то она будет отстранена от вакцинации, а врачи будут наблюдать за ее здоровьем.

Мужчинам во время испытаний и в течение трех месяцев после них медики рекомендуют избегать зачатия ребенка и отказаться от сдачи биоматериала для искусственного оплодотворения.

Кроме того, участникам запрещено употреблять алкоголь за три дня до вакцинации, а во время исследования стоит ограничить потребление спиртного и не допускается курение более десяти сигарет в день.

Трамп в ожидании

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "очень близки к созданию вакцины". Она может появиться через "три-четыре недели". Об этом Трамп сказал ABC News в Филадельфии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что американские власти намерены получить вакцину от коронавируса до конца 2020 года, несмотря на приостановку испытаний вакцины компанией AstraZeneca.

7 сентября Трамп заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть создана в США в течение октября.

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