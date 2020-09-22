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Медицинский работник берет образец мазка для тестирования на коронавирус COVID-19

Исследование показало, как вылечиться от коронавируса без лекарств

© AFP 2020 / HECTOR RETAMAL
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1928)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200922/29707266/issledovanie-covid-lechenie-bez-lekarstv.html

Согласно предварительным данным, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, после выздоровления у людей наблюдается устойчивый иммунный ответ, как при гриппе.

Австралийские ученые выяснили, что организм людей с хорошим иммунитетом в силах самостоятельно справиться с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает специализированный журнал Nature Medicine.

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Медики пришли к такому выводу после наблюдения за 47-летней жительницей китайского Уханя, у которой не было патологических заболеваний и вредных привычек.

После приезда в Австралию женщина была госпитализирована с симптомами коронавируса. В частности, у нее были слабость, одышка, сухой кашель и высокая температура.

Отмечается, что в больнице врачи не назначили китаянке антибиотики или противовирусные препараты. При этом для поддержания водного баланса в организме ей внутривенно вводили жидкость.

В результате пациентка полностью излечилась от коронавируса через 2 недели.

По словам ученых, анализ крови женщины продемонстрировал увеличение клеток иммунной системы, что характерно во время борьбы организма с обычным гриппом.

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — сказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.

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Она подчеркнула, что исследование является серьезным шагом к пониманию процессов выздоровления.

Пандемия коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру уже превысило к 31,1 миллиона человек. При этом, более 21,2 миллиона человек выздоровели, а свыше 961 тысячи - погибли.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали, и теперь он действует до 30 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1928)

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