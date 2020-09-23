Сovid-19 за сутки: хроника пандемии, благодарность ООН и трансфер вакцины

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 31,7 миллиона, сообщается в среду на сайте всемирной статистики Worldometer.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 31,1 млн, из них более 962 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31,4 млн человек, из них 968,7 тыс. скончались.

В тройку лидеров по показателям распространения опасной инфекции входят США - 6,89 млн зараженных, Индия(5,56 млн ) и Бразилия (4, 55 млн).

Президент США Дональд Трамп назвал ужасным тот факт, что число жертв коронавируса в стране превысило 200 тысяч, и заявил, что если бы не действия его администрации, этот показатель мог быть в разы выше. Он также добавил, что "Китай должен был остановить вирус", не позволив ему распространиться по всему миру.

Ситуация в России и Молдове

Россия, долгое время входившая в первую тройку, находится сейчас на четвертом месте. Количество подтвержденных случаев заражения составляет 1 115 810, от коронавируса скончались 19 649 инфицированных.

В Молдове, по данным ВОЗ, с начала пандемии было зарегистрировано 47 446 случаев, излечились 35 542 , летальных исходов 1230. Во вторник зафиксированы два "антирекорда" 19 смертей, 650 новых случаев.

Ответ ООН Путину

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение предоставить вакцину от COVID 19 сотрудникам организации, медицинские службы изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека ООН.

"Мы благодарим президента Путина за его щедрое предложение, которое будет изучено нашими медицинскими службами", - заявили в офисе.

Ранее Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН.

Нобелевский комитет отказался от традиционной церемонии вручения премий. Присуждение наград в области физики, химии, литературы и медицины пройдет в дистанционном режиме. Для этого специально организуют телевизионную студию.

Коллективный иммунитет нескоро?

Распространение вируса, отмечают медики, весьма неоднородно. Идут споры о пороговом уровне. Команда ученых под руководством профессора Габриэлы Гомес из Университета Стратклайда в Глазго оценивает пороговое значение коллективного иммунитета на уровне 10-20%. Впрочем, не факт, что этот показатель может быть настолько низким.

Путь к защитному коллективному иммунитету еще долог, уверены французские ученые. Команда Фабриса Карра, профессора общественного здравоохранения Университета Сорбонны, провела исследование, в ходе которого установила, что только у половины из тех, у кого результат теста положительный, наблюдается наличие нейтрализующих антител, которые способны предотвратить заражение коронавирусом, отмечает издание Le Figaro.

Причем такие антитела чаще обнаруживаются у людей, у которых были симптомы. По мнению авторов исследования, это является еще одним признаком потенциально более слабого иммунного ответа у бессимптомных людей. Профессор уточнил, что есть и другие иммунные механизмы, и вполне возможно, что можно заразиться и быть защищенным при отсутствии нейтрализующих антител, обнаруженных в крови.

Вакцину доставят

В России не исключили поставки вакцины от COVID-19 в страны бывшего СССР. Как отметил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Не берусь говорить на государственном уровне, но на моем уровне постоянно идут разговоры, обращения и обсуждения возможных взаимодействий со многими нашими республиками (бывшего СССР. — Прим. ред.)", - сказал он журналистам.

По его словам, для производства вакцины необходимы особые технологии, по которым производятся моноклональные вещества, использующиеся для лечения онкологических заболеваний. Такие площадки есть в разных странах, но не в бывших советских республиках.

"Если они, конечно, к этому самостоятельно подготовятся, то сам Бог велел осуществить трансфер. Но, скорее всего, там будет по аналогии с Беларусью, для которой мы найдем какие-то возможности для того, чтобы помогать на различных условиях. Но помогать. Наравне с собственным населением защищать и наших ближайших соседей", — пояснил Гинцбург.