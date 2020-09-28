На подходе новая вакцина от COVID-19 - уже китайская

Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний.

КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Инактивированная вакцина от COVID-19 китайского производства может появиться в продаже к концу 2020 года. Об этом заявили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время исследования и разработки вакцин (от COVID-19 -ред.) в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что ряд вакцин получили разрешение на проведение первой и второй фазы клинических испытаний, некоторые из них уже завершили второй этап клинических тестов, а работа по исследованию и разработке других вакцин также успешно продвигается.

"Если все пойдет хорошо, то китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года", - сообщили в комитете.

Китай в настоящий момент проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавирусной инфекции, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. После начала в Китае вспышки коронавируса местные специалисты не стали фокусироваться только на одном виде вакцин и техническом направлении по их созданию, а начали исследовать сразу пять: вакцина на основе рекомбинантных белков, инактивированная вакцина, вакцина на основе аденовирусного вектора, вакцина на основе нуклеиновых кислот и аттенуированная гриппозная вакцина.

Как ранее сообщил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, клинические испытания китайских вакцин от COVID-19 выявили лишь легкие и приемлемые побочные эффекты, проявления антителозависимого усиления инфекции в ходе тестов не обнаружено.

Первая вакцина, и в России, и в мире была зарегистрирована 11 августа, первые ее партии уже получили в регионах. Сейчас в России готовятся к регистрации второй вакцины от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент, и Китай, и Европа, и США стремятся как можно скорее представить свои разработки.

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