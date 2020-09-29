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Сотрудник инфекционного корпуса, где лечат пациентов с COVID-19

В ВОЗ усомнились в статистике смертности от COVID-19

© Sputnik / Денис Абрамов
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1989)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20200929/31843235/V-VOZ-usomnilis-v-statistike-smertnosti-ot-COVID-19.html

По информации представителя Всемирной организации здравоохранения, официальные цифры смертности от нового коронавируса, скорее всего, ниже реальных показателей.

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился в статистке смертности от коронавируса.

"Чтобы вас успокоить, вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что данные цифры не включают все случаи", - сказал Райан, которого цитирует РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Женщина в защитной маске, Чехия.
© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
Ошеломляющая цифра: Генсек ООН обеспокоен числом жертв COVID-19 в мире

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире с начала пандемии превысило миллион человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 33 миллиона человек, а выздоровели 23 миллиона. Наибольшее число смертей зарегистрировано в США — 205 тысяч, Бразилии — 142 тысячи и Индии — 96 тысяч.

В Молдове с 1 октября вводят режим чрезвычайного положения в системе здравоохранения в Кишиневе, а также в нескольких районах республики. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1989)


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