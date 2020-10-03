Трамп рассказал, как проходит его лечение COVID-19

КИШИНЕВ, 3 окт – Sputnik. Президент США Дональд Трамп, заразившийся ранее коронавирусом, рассказал о своем лечении, заявив, что оно проходит хорошо. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в субботу, 3 октября.

"Все проходит нормально, как мне кажется! Спасибо всем, люблю вас", — отметил Трамп.

Его лечащий врач Шон Конли назвал препарат, который применяют во время лечения, сообщает РИА Новости.

"Президент чувствует себя очень хорошо, ему не нужен дополнительный кислород, но после консультаций со специалистами мы решили начать терапию с помощью ремдесивира", - говорится в подписанном Конли меморандуме.

Доктор добавил также, что Трамп принял первую дозу препарата.

Ранее стало известно, что о заражении коронавирусом двух человек из окружения президента США. Один из них — глава предвыборного штаба Трампа Билл Степиен. Также положительный результат теста на COVID-19 выявлен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй.

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