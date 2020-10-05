В России снова могут закрыть границы из-за COVID-19

Чем чаще перемещаются люди, тем больше заражений в стране, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В связи с ростом инфицирования COVID-19 в России могут повторно закрыть границы. Такое мнение высказал первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Он также не исключил, что Россия может сократить количество рейсов.

"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - сказал Рязанский в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, чем чаще перемещаются люди - тем больше количество заражений.

Он обратил внимание, что ряд стран уже предпринимает серьезные меры, в частности, в Израиле ввели государственный карантин.

Отметим, с конца сентября в России фиксируется постепенный прирост инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки у 10 888 жителей страны выявили COVID-19.

При этом в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России пока никак не прокомментировали возможность закрытия границ из-за динамики по заболеванию.

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