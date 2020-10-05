Ученый рассказал, что известно о появлении коллективного иммунитета к COVID-19

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Коллективный иммунитет к COVID-19 вряд ли может появиться из-за того, что люди переболеют инфекцией массово, заявил 5 октября глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что риск повторного заражения коронавирусом может возникнуть через полгода.
"Возможно, он во многом и прав, потому что легкая форма заболевания не дает, как это уже известно, защиты, продолжительного иммунитета. Тяжелая форма заболевания - там тоже есть свои проблемы", - прокомментировал для РИА Новости профессор.
Гинцбург подчеркнул, что рост и спад числа заболевших COVID-19 будут чередоваться, пока не состоится массовая вакцинация.
"Идет обычный эпидпроцесс, массовое заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. И пока все мы с вами не будем провакцинированы и хорошо защищены, все время будут подъемы и спады", — пояснил он.
Колебания зависят от сезонности, плотности населения, транспортных потоков и многих других факторов, добавил ученый.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 34,8 миллиона больных COVID-19, более миллиона из них погибли. Первое место по числу инфицированных занимают США.
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Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 — "Спутник V" — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Российский Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.
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