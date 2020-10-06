Стало известно, у кого есть врожденная защита от COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что некоторые изменения в генах могут облегчить или затруднить проникновение инфекции в клетки.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Если в организме человека присутствуют определенные генные мутации, то они могут защитить его от коронавируса. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что определенные генные изменения могут повлиять на восприимчивость организма к инфекции, замедлив или облегчив проникновение вируса в клетки организма.

"Выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех "счастливчиков", кто "защищен", - говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса.

В ведомстве добавили, что реакция на коронавирус может также зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA (главного комплекса гистосовместимости).

Кроме того, коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

Ранее американские ученые сообщили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет ко многим коронавирусам, в том числе SARS-CoV-2.

При этом специалисты пока затрудняются точно ответить, насколько такой иммунитет эффективен. Кроме того, также нет научных данных о появлении антител к COVID-19 после болезни гриппом.

Ранее стало известно, что переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела в течение определенного времени могут быть переносчиками, а поэтому всем без исключения стоит носить маски.

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