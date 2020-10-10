Вакцина от коронавируса: когда можно не носить маску

Специалист назвал несколько условий, при выполнении которых человек может перестать носить медицинскую маску.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. Лишь спустя три недели после введения второго компонента препарата, используемого при вакцинации от коронавируса, и определения уровня антител в организме можно отказаться от ношения маски. Такой точки зрения придерживается руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

"Надо подождать по крайней мере 21 день с момента, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо. И я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", — пояснил специалист.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября врачи сделали прививки первым участникам. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что заявки на приобретение миллиарда доз вакцины получены более чем из 20 государств. По его словам, имеющиеся в стране мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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