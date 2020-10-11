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Павел Войку

Глава МВД Молдовы находится в реанимации с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2068)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201011/31992639/glava-mvd-moldovy-nakhoditsya-v-reanimatsii-s-koronavirusom.html

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку подтвердил информацию о том, что у него выявлен коронавирус нового типа и что он попал в отделение реанимации.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Глава МВД Молдовы Павел Войку находится в отделении реанимации, где проходит лечение от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом он сообщил в воскресенье в Facebook.

"На прошлой неделе после проведения теста у меня подтвердили коронавирус. На данный момент нахожусь в больнице, в отделении реанимации, и прохожу лечение. Состояние моего здоровья улучшилось. Надеюсь, что в ближайшее время смогу вернуться к работе", - написал Войку.

Министр пояснил, что в сентябре у него обнаружили проблему со здоровьем, которая вызвала резкое снижение иммунитета, что сделало его уязвимым к COVID-19.

В начале мая чиновник также сообщал, что у него обнаружили коронавирус. Тогда Войку не потребовалась госпитализация, он находился на домашнем лечении и к концу месяца вернулся к выполнению служебных обязанностей.

Помимо главы МВД коронавирусную инфекцию перенесла министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

Пассажир в общественном транспорте
© Photo : Miroslav Rotari
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Совсем недавно о заражении COVID-19 сообщил глава Министерства юстиции Фадей Нагачевский, он проходит лечение на дому. 

В связи с пандемией заседания кабмина уже продолжительное время проходят в онлайн-режиме.

К 11 октября в Молдове лабораторным путем подтверждены 61 762 случая инфицирования COVID-19. Всего излечились 43 982 человека. Общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1458.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Принимают решение об ужесточении или снятии ограничений территориальные чрезвычайные комиссии общественного здоровья.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2068)

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