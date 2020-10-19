Эксперт рассказал, как быстро у переболевших коронавирусом исчезают антитела

У ученых и врачей нет четкого ответа на вопрос о том, насколько стойким окажется иммунитет к COVID-19.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Среди переболевших коронавирусной инфекцией 15-20 процентов пациентов за несколько месяцев после выздоровления теряют антитела к COVID-19,

Об этом заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", —сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Между тем снижение числа антител вовсе не означает, что исчезает иммунитет к заболеванию. Низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве, пояснил Тотолян.

Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.

Ранее ученые приводили исследования, согласно которым антитела к COVID-19 могут оставаться в крови пациентов спустя 4 месяца после заболевания. В некоторых же научных работах утверждается, что срок составляет всего 40-70 дней.

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В Молдове общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа превысило 67 тысяч, 1584 человек погибли от осложнений на фоне COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 898 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 612 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 47 842 человека.

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