10:33 19 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.96
  • RUB0.22
  • RON4.08
  • UAH0.60
Поиск
Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины.

Эксперт рассказал, как быстро у переболевших коронавирусом исчезают антитела

© Sputnik / Владимир Астапкович
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
153 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201019/32075839/covid-19-coronavirus-imunitet.html

У ученых и врачей нет четкого ответа на вопрос о том, насколько стойким окажется иммунитет к COVID-19.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Среди переболевших коронавирусной инфекцией 15-20 процентов пациентов за несколько месяцев после выздоровления теряют антитела к COVID-19,

Об этом заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", —сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Вендинговый аппарат, архивное фото
© AFP 2020 / BRUCE BENNETT
В Японии создали торговые автоматы с ножным управлением
Между тем снижение числа антител вовсе не означает, что исчезает иммунитет к заболеванию. Низкий уровень выявленных иммуноглобулинов может быть связан с тем, что существующие системы диагностики просто не распознают их в таком количестве, пояснил Тотолян.

Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.

Ранее ученые приводили исследования, согласно которым антитела к COVID-19 могут оставаться в крови пациентов спустя 4 месяца после заболевания. В некоторых же научных работах утверждается, что срок составляет всего 40-70 дней.

В Молдове циркулирует вирус, страшнее коронавируса>>>

В Молдове общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа превысило 67 тысяч, 1584 человек погибли от осложнений на фоне COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 898 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 612 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 47 842 человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Курсантка Рязанского Гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова на занятиях по конной подготовке.
Фото - Галоп, берет, автомат: конная подготовка девушек-курсантов десантного училища
Итоги недели в видео: самое важное из прошедших семи дней в Молдове
Итоги недели в видео: самое важное из прошедших семи дней в Молдове
Кищинев 1812-1917 часть 2
Видео: прогулка по "ожившему" старому Кишиневу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться