Эксперт рассказал, как быстро у переболевших коронавирусом исчезают антитела

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Среди переболевших коронавирусной инфекцией 15-20 процентов пациентов за несколько месяцев после выздоровления теряют антитела к COVID-19,
Об этом заявил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
"У переболевших COVID-19 антитела вырабатываются и держатся на высоком уровне в течение всего срока наблюдения, который у нас имеется. У части переболевших наблюдается снижение уровня антител, и они становятся недоступны диагностическим тест-системам", —сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".
Этим объясняется отсутствие повторного заражения коронавирусом среди пациентов, за лечением которых наблюдают специалисты института.
Ранее ученые приводили исследования, согласно которым антитела к COVID-19 могут оставаться в крови пациентов спустя 4 месяца после заболевания. В некоторых же научных работах утверждается, что срок составляет всего 40-70 дней.
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В Молдове общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа превысило 67 тысяч, 1584 человек погибли от осложнений на фоне COVID-19.
В тяжелом состоянии находятся 898 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
Из больниц выписаны 612 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 47 842 человека.
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