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Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная

У спикера парламента Молдовы Зинаиды Гречаной выявлен COVID-19

© Photo : Miroslav Rotari
Коронавирус - 2020
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Sputnik Молдова
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Председатель молдавского парламента лечится на дому под наблюдением семейного врача, она останется в самоизоляции, пока тестирование не даст отрицательный результат на COVID-19.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. У спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаной выявлен COVID-19. Об этом сообщается на ее официальной странице в Facebook. 

Отмечается, что Гречаная лечится дома, под присмотром семейного врача. Председатель законодательного собрания должна будет оставаться в самоизоляции до тех пор, пока тестирование не даст отрицательный результат на COVID-19.

"Сообщаю, что у меня подтвержден положительный результат анализа на коронавирус нового типа. К сожалению, COVID-19 ежедневно поражает тысячи людей по всему миру, за жизнь которых борются сегодняшние герои - врачи. Я также нахожусь под наблюдением семейного врача и лечусь дома", - написала Гречаная.

Информацию о заражении спикера подтвердили в понедельник утром в секретариате парламента.

Прием у врача
© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее коронавирусом заразились и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Министр юстиции Фадей Нагачевски также ранее был заражен. 11 октября министр внутренних дел Павел Войку тоже заявил, что заразился коронавирусом во второй раз. Глава МВД находится в реанимации.

В Молдове общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа превысило 67 тысяч, 1584 человек погибли от осложнений на фоне COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 898 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 612 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 47 842 человека.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2135)


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