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Михаил Мишустин.

Мишустин рассказал о непростой ситуации с коронавирусом в России

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201019/32080999/mishustin-rasskazal-o-neprostoy-situatsii-s-koronavirusom-v-russia.html

Российский премьер также сообщил, что правительство выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения - тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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По его словам, на сегодня важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты.

Премьер подчеркнул, что правительство выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных, сообщается на сайте кабмина РФ.

Мишустин напомнил, что на различные социальные выплаты в бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. В эту сумму вошли максимальные пособия по безработице, выплаты на несовершеннолетних детей.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2145)

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