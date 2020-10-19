Мишустин рассказал о непростой ситуации с коронавирусом в России

Российский премьер также сообщил, что правительство выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения - тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями", - сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, на сегодня важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты.

Премьер подчеркнул, что правительство выделит еще 35 миллиардов рублей на поддержку безработных, сообщается на сайте кабмина РФ.

Мишустин напомнил, что на различные социальные выплаты в бюджете на текущий год уже предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. В эту сумму вошли максимальные пособия по безработице, выплаты на несовершеннолетних детей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova