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В Ирландии далеко не уйдешь: дальше, чем на 5 км передвигаться нельзя

© Sputnik / Alexander Vilf
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2152)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201020/32090713/v-ireland-daleko-ne-uydesh-dalshe-chem-na-5-km-peredvigatsya-nelzya.html

Ограничения, вводимые с завтрашнего дня, не коснутся образовательных учреждений, строительных и производственных компаний.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Правительство Ирландии ввело новые жесткие меры из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, с о среды, 21 октября, жителям страны будет запрещено передвигаться в радиусе более 5 километров от своих домов. Данные меры будут действовать до 1 декабря.

Пабы, бары и кафе будут работать только "на вынос". Закроются магазины, которые не продают жизненно важные товары.

Врач и пациент в отделении реанимации
© Sputnik / Алексей Даничев
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Ограничения коснутся также различных церемоний. Например, на свадьбе может присутствовать не более шести гостей, на похоронах - не более десяти человек.  

Между тем вводимые меры не коснутся образовательных учреждений (школ и детских садов), строительных и производственных компаний. Они продолжат свою работу.

Другие организации обязаны перевести своих сотрудников на удаленку. 

С момента начала пандемии в Ирландии выявили свыше 51 тысячи случаев заболевания COVID-19, скончались 1,8 тысячи граждан. Эпидемическая ситуация на острове продолжает ухудшаться — уровень заболеваемости вновь приблизился к весенним пиковым показателям.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2152)

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