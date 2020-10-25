19:14 25 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.17
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.14
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Госпиталь COVID-19.

Минздрав: в Молдове за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 16 человек

© Sputnik / Илья Питалев
Коронавирус - 2020
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2193)
26302
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/19/32158951.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201025/32158921/minzdrav-v-moldove-za-sutki-ot-oslozhneniy-vyzvannykh-covid-19-skonchalis-16-chelovek.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 71 503.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 414 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в воскресенье вечером.

Градусник
© CC0 / Pixabay
Семейный врач рассказала о лечении легких форм COVID-19

Выявлено два эпизода "импорта" инфекции: из Италии и Канады.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 71 503.

За минувшие 24 часа проведены 1716 тестов, при этом первичных — 1454.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 21 медработника: 6 врачей, 11 медсестер и 4 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 824 пациентов (из них 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 571 ранее госпитализированный. Всего выздоровевших на данный момент - 52 290 человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 1685.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2193)

По теме

COVID-19: ученые строят гипотезы, что будет с вирусом
Коронавариант: новая агрессивная разновидность вируса обнаружена в Норвегии
Эпидемиолог: вирус не сдался - меньше людей сдавали тест
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Высокий градус недовольства.
В Польше вспыхнули беспорядки из-за фактического запрета на аборты
Протесты в Неаполе из-за коронавируса.
Протесты в Неаполе из-за жестких противоэпидемических мер
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться