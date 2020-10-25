Посольство Молдовы в Бельгии: столица страны переводится в режим комендантского часа

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Дополнительные ограничения в связи с пандемией, в том числе комендантский час, вводятся для всего Брюссельского столичного региона.
Об этом предупреждает посольство Молдовы в Бельгии.
Дополнительные меры безопасности, действующие с понедельника, 26 октября 2020 года:
- Ношение маски становится обязательным;© Sputnik / Dominique Boutin
- Культурные центры (музеи, выставочные залы и прочие) - закрыты.
- Спортивные объекты (бассейны, катки, тренажерные залы и так далее) открыты только для занятий, проводимых детьми до 12 лет.
- Места отдыха (парки развлечений, букмекерские конторы, казино и прочие) приостанавливают свою деятельность.
- Запрещено совершать религиозные обряды, за некоторыми исключениями.
- Бракосочетания разрешены, но только в присутствии супругов, свидетелей и офицера гражданского состояния.
- Работа на дому (удаленная работа) - правило соблюдается везде, где это возможно.
Магазины:
- Один человек за покупками (плюс один несовершеннолетний). Только люди с ограниченными возможностями могут сопровождаться взрослым.
- Все магазины закрываются в 20.00 (за исключением еды на вынос из Horeca, которая будет работать до 22.00).
- С 22.00 до 6.00 выходить из дома можно только в экстренных случаях.
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