Посольство Молдовы в Бельгии: столица страны переводится в режим комендантского часа

Власти пошли на жесткие меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, вплоть до запрета на передвижение в ночное время.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Дополнительные ограничения в связи с пандемией, в том числе комендантский час, вводятся для всего Брюссельского столичного региона.

Об этом предупреждает посольство Молдовы в Бельгии.

Дополнительные меры безопасности, действующие с понедельника, 26 октября 2020 года:

© Sputnik / Dominique Boutin Фото - Из дома ни ногой: в Париже введен комендантский час 10

Культурные центры (музеи, выставочные залы и прочие) - закрыты.

Спортивные объекты (бассейны, катки, тренажерные залы и так далее) открыты только для занятий, проводимых детьми до 12 лет.

Места отдыха (парки развлечений, букмекерские конторы, казино и прочие) приостанавливают свою деятельность.

Запрещено совершать религиозные обряды, за некоторыми исключениями.

Бракосочетания разрешены, но только в присутствии супругов, свидетелей и офицера гражданского состояния.

Работа на дому (удаленная работа) - правило соблюдается везде, где это возможно.

Магазины:

Один человек за покупками (плюс один несовершеннолетний). Только люди с ограниченными возможностями могут сопровождаться взрослым.

Все магазины закрываются в 20.00 (за исключением еды на вынос из Horeca, которая будет работать до 22.00).

С 22.00 до 6.00 выходить из дома можно только в экстренных случаях.

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