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Посольство Молдовы в Бельгии: столица страны переводится в режим комендантского часа

© Sputnik / Григорий Сысоев
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2194)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201025/32159482/posolstvo-moldovy-v-belgii-v-bryussele-vvoditsya-komendantskiy-chas.html

Власти пошли на жесткие меры противодействия распространению коронавирусной инфекции, вплоть до запрета на передвижение в ночное время.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Дополнительные ограничения в связи с пандемией, в том числе комендантский час, вводятся для всего Брюссельского столичного региона.

Об этом предупреждает посольство Молдовы в Бельгии.

Дополнительные меры безопасности, действующие с понедельника, 26 октября 2020 года:

  • Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа обезлюдел.
    © Sputnik / Dominique Boutin
    Фото - Из дома ни ногой: в Париже введен комендантский час
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     Ношение маски становится обязательным;
  • Культурные центры (музеи, выставочные залы и прочие) - закрыты.
  • Спортивные объекты (бассейны, катки, тренажерные залы и так далее) открыты только для занятий, проводимых детьми до 12 лет.
  • Места отдыха (парки развлечений, букмекерские конторы, казино и прочие) приостанавливают свою деятельность.
  • Запрещено совершать религиозные обряды, за некоторыми исключениями.
  • Бракосочетания разрешены, но только в присутствии супругов, свидетелей и офицера гражданского состояния.
  • Работа на дому (удаленная работа) - правило соблюдается везде, где это возможно.

Магазины:

  • Один человек за покупками (плюс один несовершеннолетний). Только люди с ограниченными возможностями могут сопровождаться взрослым.
  • Все магазины закрываются в 20.00 (за исключением еды на вынос из Horeca, которая будет работать до 22.00).
  • С 22.00 до 6.00 выходить из дома можно только в экстренных случаях.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2194)

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