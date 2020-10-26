Ученые спрогнозировали новую вспышку коронавируса

Ученые считают, что в зимний период времени могут потребоваться более строгие меры профилактики коронавируса, чтобы снизить риск заражения.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Ученые Стэнфордского университета в Калифорнии прогнозируют усугубление ситуации с пандемией в зимний период, пишет Nature.

По расчетам экспертов, очередная вспышка COVID-19 будет связана сразу с несколькими факторами. Первый - это дополнительный риск того, что в холодное время года люди будут чаще находиться в помещениях с плохой вентиляцией.

Вторым фактором специалисты называют тот факт, что холод и сухой воздух, а также дефицит прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.

"У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", - отметил микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман.

Согласно предположениям ученых, зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova