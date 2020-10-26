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Медицинский персонал инфекционной больницы Норк

Ученые спрогнозировали новую вспышку коронавируса

© Sputnik / Asatur Yesayants
Коронавирус - 2020
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2205)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/coronavirus/20201026/32168358.html

Ученые считают, что в зимний период времени могут потребоваться более строгие меры профилактики коронавируса, чтобы снизить риск заражения.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. Ученые Стэнфордского университета в Калифорнии прогнозируют усугубление ситуации с пандемией в зимний период, пишет Nature.

По расчетам экспертов, очередная вспышка COVID-19 будет связана сразу с несколькими факторами. Первый - это дополнительный риск того, что в холодное время года люди будут чаще находиться в помещениях с плохой вентиляцией.

Вторым фактором специалисты называют тот факт, что холод и сухой воздух, а также дефицит прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.

"У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", - отметил микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман.

Согласно предположениям ученых, зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2205)


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