У Петросяна заподозрили COVID-19, что ответил артист

Артист заявил СМИ, что состояние у него "очень хорошее", но предупредил, что в сложившейся ситуации надо беречься.

КИШИНЕВ, 27 октября — Sputnik. Народный артист РСФСР, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян госпитализирован в больницу, сообщает телеканал "360".

Артист доставлен в одну из московских клиник на скорой.

По словам источника, врачи предварительно диагностировали у Петросяна коронавирус нового штамма.

Уточняется, что в настоящее время юморист чувствует себя удовлетворительно. В рамках лечения Петросян уже больше суток принимает российский препарат от COVID-19 "Коронавир".

"Все нормально у меня, ничего нет, температуры нет. Я приехал на консультацию в клинику. Госпитализирован — громко сказано. Времена такие, что в сложившейся ситуации надо беречься.", — цитирует Петросяна издание.

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 в Баку Азербайджанской ССР.

Мечтал о карьере артиста с детства, впервые вышел на сцену в 12 лет. Со школьных лет начал участвовать в самодеятельности — в бакинских клубах и домах культуры, с ним в самодеятельности был и Муслим Магомаев.

После окончания средней школы в 1961-м Петросян приехал в Москву, мечтая стать актером. Окончил Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства.

С 1962-го, в 17-летнем возрасте, Евгений Петросян начал работать на профессиональной сцене.

В конце прошлого года Петросян женился в пятый раз. Его избранницей стала 31-летняя Татьяна Брухунова.

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